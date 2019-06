De Magistris: "Sui migranti il Papa la pensa come noi"

"Non è un caso che il Papa abbia scelto di venire a Napoli, condividiamo la sua visione di accoglienza di tutti i popoli". Queste le parole del sindaco di Napoli Luigi de Magistris in attesa dell'arrivo di Papa Francesco 8che gli ha poi rivolto gli auguri di buon onomastico, essendo oggi San Luigi). "Come il Papa anche noi crediamo che il Mediterraneo sia un luogo di accoglienza e che non sia possibile lasciare morire in mare degli esseri umani".