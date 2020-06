Nuova ordinanza, le anticipazioni: ripartono le discoteche ma non per il ballo, tornano le sale scommesse

La Regione Campania ha diffuso alcune anticipazioni ufficiali di quanto sarà contenuto nell'ordinanza firmata dal presidente Vincenzo De Luca, in pubblicazione con relativi protocolli, con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'ordinanza che sarà pubblicata in giornata prevede, nel dettaglio: la riapertura di sale gioco, sale bingo, sale scommesse; la riapertura delle discoteche per ascolto musica, consumazioni al bar e ristorazione, ma sarà ancora escluso il ballo; l'aggiornamento delle linee guida per gli spettacoli al chiuso e all'aperto (oltre mille spettatori all'aperto, oltre 200 al chiuso compatibilmente con la capienza delle sale).

Inoltre, verrà dato mandato alle Aziende Sanitarie - fermo restando il divieto di assembramento - di regolamentare in sicurezza l'accesso nei reparti ospedalieri di familiari, accompagnatori e visitatori.

Infine, viene conferma l'uso obbligatorio delle mascherine anche all'aperto fino al 21 giugno 2020, giorno dopo il quale - come annunciato dallo stesso governatore - saranno obbligatorie solo al chiuso.