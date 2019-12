Metro e funicolari aperti a Natale e Capodanni: gli orari

L'Anm e i sindacati hanno raggiunto un accordo sul prolungamento degli orari delle corse di metropolitana e funicolari nei giorni di festa. In particolare erano sul piatto gli orari per quanto riguarda il 24 e il 25 dicembre e il 31 dicembre e il 1 gennaio. L'accordo prevede dei prolungamenti d'orario nei principali giorni di festa. Il giorno della vigilia di Natale i trasporti proseguiranno fino alle 20. A Natale, invece, le corse si fermeranno dalle 13 e 30 alle 16 e 30 per poi concludersi con l'orario normale di esercizio. Un nodo dell'accordo da sciogliere era legato agli orari di chiusura dei mezzi per garantire il servizio durante la notte di Capodanno. L'accordo prevede che la metro 1 e le funicolari Centrale e Chiaia funzioneranno tutta la notte in modo da permettere la partecipazione alla festa di piazza Plebiscito. Stesso orario del giorno di Natale verrà osservato durante la giornata del 1 gennaio. Diversamente faranno gli autobus che termineranno la loro corsa alle 20.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Napoli usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery