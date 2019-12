Cumana e Circumflegrea, gli orari per Natale e Capodanno

Eav ha reso noti gli orari riguardanti le linee flegree (Cumana e Circumflegrea) per i giorni del 24, 25, 26, 31 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020.

Giorno 24 dicembre 2019 e 31 dicembre 2019

Ultime partenze CUMANA

da Montesanto per Torregaveta ore 18:01

da Montesanto per Fuorigrotta ore 19:21

da Torregaveta per Montesanto ore 18:20

da Torregaveta per Fuorigrotta ore 19:00

Ultime partenze Linea CIRCUMFLEGREA

da Montesanto per Licola ore 18:03

da Montesanto per Quarto ore 18:23

da Licola per Montesanto ore 18:43

Giorno 25, 26 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020

Prime partenze linea CUMANA

da Fuorigrotta per Torregaveta ore 07:00

da Fuorigrotta per Montesanto ore 07:00

da Montesanto per Torregaveta ore 07:21

da Torregaveta per Montesanto ore 07:40

Prime partenze linea CIRCUMFLEGREA

da Montesanto per Quarto ore 07:23

da Quarto per Montesanto ore 07:52

da Licola per Montesanto ore 08:03

da Montesanto per Licola ore 07:43

Giorno 25 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020

Ultime partenze linea CUMANA

da Montesanto per Torregaveta ore 13:01

da Montesanto per Fuorigrotta ore 14:01

da Torregaveta per Montesanto ore 13:20

da Torregaveta per Fuorigrotta ore 14:00

Ultime partenze linea CIRCUMFLEGREA

da Montesanto per Licola ore 12:43

da Montesanto per Quarto ore 13:03

da Montesanto per Pianura ore 13:23

da Licola per Montesanto ore 13:23

da Pianura per Montesanto ore 13:52