Circumvesuviana, gli orari per Natale e Capodanno

Eav ha reso noti gli orari riguardanti le linee vesuviane per i giorni del 24, 25, 26, 31 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020.

24 e 31 dicembre 2019

Ultime partenze da Napoli per

Sorrento Tr.11831 ore 18:32

P.Marino (via Scafati) Tr.41853 ore 18:54

Sarno Tr. 6183 ore 18:32

Baiano Tr. 8183 ore 18:48

Ultime partenze da

Sorrento Tr.11854 ore 18:55

P.Marino (via Scafati) Tr.41856 ore 18:57

Sarno Tr. 6182 ore 18:49

Baiano Tr. 8190 ore 19:02

Il servizio serale delle corse dei bus di supporto non sarà effettuato.

25 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020

Prime partenze da Napoli per

Sorrento Tr.10811(*)ore 08:11 (*) Ferma a Moregine

P.Marino (via Scafati) Tr. 40753 ore 07:54

Sarno Tr. 6081 ore 08:02

Baiano Tr. 8073 ore 07:48

Prime partenze da

Sorrento Tr. 10722 ore 07:22

P.Marino via (Scafati) Tr. 40756 ore 07:57

Sarno Tr. 60758 ore 07:59

Baiano Tr. 8080 ore 08:02

Ultime partenze da Napoli per

Sorrento Tr. 1123 ore 12:39

P.Marino (via Scafati) Tr. 4121 ore 12:25

Sarno Str.61231 ore 12:32

Baiano Str.81247 ore 12:48

Ultime partenze da

Sorrento Tr. 1122 ore 12:37

P.Marino (via Scafati) Str. 41234 ore 12:34

Sarno Str. 61218 ore 12:19

Baiano Str. 81232 ore 12:32

Il servizio mattutino e serale delle corse dei bus di supporto non sarà effettuato.

26 dicembre 2019

Prime partenze da Napoli per

Sorrento Tr.10811(*) ore 08:11 (*) Ferma a Moregine

P.Marino (via Scafati) Tr. 40753 ore 07:54

Sarno Tr. 6081 ore 08:02

Baiano Tr. 8073 ore 07:48

Prime partenze da

Sorrento Tr. 10722 ore 07:22

P.Marino via (Scafati) Tr. 40756 ore 07:57

Sarno Tr. 60758 ore 07:59

Baiano Tr. 8080 ore 08:02

Il servizio mattutino delle corse dei bus di supporto non sarà effettuato.

Ulteriori treni straordinari 25 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020

25 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020:

STR SPEC. 41055, da Napoli per Poggiomarino, partenza ore 10:55 da Napoli.

Solo 1 gennaio 2020:

STR SPEC. 40955 da Napoli per Poggiomarino, partenza ore 9:55 da Napoli;

STR SPEC. 61031 da Napoli per Poggiomarino, partenza ore 10:32 da Napoli;

STR SPEC. 80947 da Napoli per Baiano, partenza ore 9:48 da Napoli;

STR SPEC. 81047 da Napoli per Nola, partenza ore 10:48 da Napoli.