Open Arms è arrivata questa mattina nel porto di Napoli. Rispondendo all’invito del sindaco Luigi de Magistris, il rimorchiatore protagonista di numerosi salvataggi nel mar Mediterraneo resterà in città fino al 22 giugno, in occasione della settimana del rifugiato.

"Torniamo in Italia per aprire le porte della nostra nave alla cittadinanza. Perché l'Italia non è Salvini e salvare vite non è un crimine", ha scritto l'ong spagnola sui social dopo l'ingresso nello scalo portuale partenopeo.