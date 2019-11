Nutella Biscuits: a Napoli arrivano i bagarini

C'è qualcuno disposto a pagare un pacco di biscotti “Nutella Biscuits” anche 11 euro. È questo il prezzo che hanno raggiunto a Napoli dove la mania per i nuovi dolci si è trasformata in un'opportunità per i bagarini. I “furbetti” hanno fiutato l'affare e stanno vendendo le confezioni a prezzi maggiorati.

Nei giorni di uscita del prodotto hanno fatto scorte togliendoli dagli scaffali di numerosi supermercati che, fiutata questa possibilità hanno infatti vietato l'acquisto di più di un paio di confezioni a cliente. Questa precauzione non ha impedito però ai bagarini di procurarsene e rivenderli agli “appassionati” che non possono farne a meno e non vogliono aspettare i rifornimenti. In molti casi vengono venduti anche online.