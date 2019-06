La Circum lancia il nuovo treno “revampizzato”: proteste degli utenti per i ritardi

L'Eav ha annunciato l'immissione sulle linee della Circumvesuviana di un nuovo treno “revampizzato”. Si tratta di un treno storico e restaurato che verrà utilizzato sulla tratta per Sorrento per iniziative ed eventi turistici. Al comunicato dell'azienda è seguito anche l'annuncio del presidente Umberto De Gregorio che ha spiegato anche quando verranno introdotti i nuovi treni e quando arriveranno le assunzioni di nuovo personale.

Il post di De Gregorio

EAV - stamattina immesso in servizio sulla circumvesuviana il primo treno revampizzato (completsmente ristrutturato e praticamente nuovo) ed il treno storico restaurato del 1926 parte per Sorrento. Il treno revampizzato T21 è entrato stamattina in regolare servizio. Si tratta del primo di 25 treni che verranno immessi in servizio completamente rimodernati con queste scadenze : 3 entro tre mesi, altri 7 entro dicembre 2019, altri 10 entro dicembre 2020. La consegna sconta gravi ritardi a causa delle problematiche interne della società che ha vinto la gara. È stata dura ma ce l’abbiamo fatta.

Intanto si è chiusa la gara per l’acquisto anche di 30 nuovi treni sulla circumvesuviana. Contiamo di firmare il contratto entro l’anno. Sempre stamattina da Porta Nolana è partito il treno storico restaurato T21-105 progettato nel 1926. Corsa inaugurale per Sorrento e poi a disposizione per iniziative ed eventi turistici . Tra mille difficoltà andiamo avanti. Assunzioni: le prime 30 pronte , le altre 320 entro l’anno, le prove sono quasi concluse.

Le proteste degli utenti

Sono centinaia, i commenti di protesta degli utenti sulla pagina di Eav proprio al post dell'immissione in circolo del treno “storico”. I viaggiatori chiedono che i treni nuovi vengano usati per le tratte con la maggior concentrazione di pendolari e lamentano le soppressioni e i ritardi biblici che sono costretti a sopportare in questi giorni.