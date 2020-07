Sale slot e sale scommesse, la novità: si riaccendono i monitor

Un nuovo protocollo di sicurezza, contro la diffusione del Covid-19, è stato diffuso pubblicato ieri dalla Regione Campania per le sale slot, sale scommesse e sale bingo. Nel documento redatto dall’Unità di Crisi viene eliminata la norma sull’accensione di monitor e tv nelle sale.

Queste erano rimasti spenti per evitare assembramenti, con grandi proteste da parte dei gestori - particolarmente numerosi a Napoli e provincia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il merito della nuova norma - spiega l'agenzia di stampa Agimeg - va alla Agsi, l’Associazione Gestori Scommesse Italia ed al suo presidente Pasquale Chiacchio "che si sono adoperati, come già successo in passato per le problematiche del gioco nella Regione, affinché si facesse chiarezza su questa norma".