Fase 3, nuovo Dpcm: calcetto dal 25 giugno, stop a discoteche fino a metà luglio

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato un nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal 15 giugno.

"Riprenderanno i centri estivi, anche per i bambini con età da nido, ovvero da 0 a 3 anni. Riprendono gli spettacoli con alcune cautele. Restano sospese fino al 14 luglio tutte le attività legate a sale da ballo, discoteche all'aperto o al chiuso che siano, e anche fiere e congressi. Riaprono centri benessere e terme sempre che ci sia compatibilità con l'andamento dell'epidemia", ha dichiarato il Premier in conferenza stampa.

Per quanto riguarda lo sport amatoriale, come le partite di calcetto tra amici, bisognerà attendere fino al prossimo 25 giugno: "Dal 12 giugno riprendono gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse, come la Coppa Italia di calcio. Dal 25 giugno possono riprendere gli sport di contatto amatoriali, se le Regioni ma anche il Ministro dello Sport e quello della Salute accerteranno che ricorra la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica".