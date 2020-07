Metro Linea 1, prime prove di circolazione sui binari per il nuovo treno

Prime prove dinamiche di circolazione sui binari del deposito di Piscinola per il primo treno della nuova flotta della Metro Linea 1 Anm.

Le lavorazioni propedeutiche alle prove di omologazione per la circolazione in linea dei nuovi treni per la Linea 1 della Metropolitana di Napoli sono partite nei giorni scorsi. Anm ha ricevuto dalla Spagna i primi due treni dei venti ordinati e sono arrivati anche i tecnici iberici, il cui arrivo era previsto in primavera, prima del lockdown per il Covid-19.

I tecnici dell'azienda da cui il Comune di Napoli ha acquistato i treni, sono a lavoro insieme ai tecnici di Anm per i test dinamici e statici dei convogli. Alcuni di questi test dovranno essere effettuati anche alla presenza di inviati del Ministero dei Trasporti per le prove previste dalle normative di legge, per arrivare al verbale di nulla osta per l'immissione in servizio pubblico del treno.

Si tratta di test complessi che prevedono anche prove di marcia per alcune ore consecutive con circolazione, fermate, apertura e chiusure porte, il tutto con una zavorra che simuli il peso dei passeggeri previsti. I test durano per legge alcuni mesi e si prevede che i primi due treni nuovi entrino in circolazione all'inizio del 2021.