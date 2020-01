Polizia Municipale di Napoli, da lunedì operativi 96 nuovi assunti

Il Sindaco Luigi de Magistris, con il vice-sindaco Panini, gli assessori Clemente e Buonanno ed il Comandante Esposito, ha incontrato i 96 nuovi assunti della Polizia Municipale di Napoli che in questi giorni stanno completando il periodo di "affiancamento" e tra qualche giorno saranno pienamente operativi in città su vari turni di servizio.



"96 nuove figure professionali di agenti di Polizia Locale sono un’importante ed essenziale energia per il nostro Corpo e per la città tutta. Da lunedì i nuovi assunti saranno assegnati agli incarichi operativi, dando attenzione a tutti i quartieri e alle esigenze delle Municipalitá. Chiediamo al Governo, come già fatto in ogni sede istituzionale, di destinare le risorse al Comune di Napoli per dare continuità a quest’esperienza e per fronteggiare il fabbisogno di organico sempre crescente a fronte dei pensionamenti e della positiva crescita in termini turistici, economici e sociali della città". E' quanto affermano in una nota congiunta il sindaco de Magistris e l’assessore Clemente.