Comune di Napoli: in servizio 350 nuovi assunti

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha dato il benvenuto ai nuovi 350 assunti al Comune, in servizio dal 1 agosto. Si tratta di 59 vigili urbani, 66 tecnici economico-finanziari, 47 architetti, 35 ingegneri, 18 informatici, 33 amministrativi, 80 ragionieri. Gli asunti attendevano la chiamata dal 2010, rallentata dalle condizioni economiche di Palazzo San Giacomo: "E' uno sforzo notevole dell'Amministrazione. - afferma il sindaco - Queste persone hanno atteso molto e ora hanno davanti una sfida importante, quella di aiutarci a migliorare i servizi di Napoli. E' una boccata di ossigeno per noi, se si pensa che in termini di risorse umane noi siamo circa la metà rispetto al periodo della Iervolino".