Comune di Napoli, da oggi in servizio oltre 300 nuovi assunti

Oltre 300 nuovi assunti entrano in servizio oggi nell'organico del Comune di Napoli. Per la precisione si tratta di 35 ingegneri, 47 architetti, 17 informatici, 33 istruttori amministrativi, 63 economico-finanziari, 85 ragionieri e 57 vigili, per un totale di 337 unità.

"Un concorso vinto nel 2010, anni di attesa frutto di norme restrittive in materia di assunzioni, infine lo spiraglio aperto a luglio 2018 e con il bilancio 2019 la decisione del Comune di Napoli di procedere alle assunzioni. E' una giornata buona, un ingresso importante per quantità e per qualità destinato a produrre effetti molto positivi su un'Amministrazione che dal 2011 ad oggi ha visto più che dimezzato il numero dei dipendenti", afferma il vice-sindaco di Napoli Enrico Panini.

Dei nuovi assunti ha parlato anche il Sindaco Luigi de Magistris nel corso di un intervento a Radio Crc: "Se oggi riusciamo ad impiegare tutte queste persone, è grazie alla sistemazione dei conti fatta dalla nostra amministrazione. 350 persone appaiono un esercito, ma in realtà non ci avviciniamo affatto ai numeri di una volta. Nonostante questo, resta una bellissima notizia con posti di lavoro seri, e non corsi formativi".