“Non una di meno”: le donne scendono in piazza per l'8 marzo

Hanno deciso di scendere in piazza a far sentire la loro voce. Una voce che chiede attenzione con rabbia dopo gli episodi di violenza accaduti negli ultimi sei giorni tra Napoli e provincia. Gli ultimi di una lunga serie di cui non se ne può più. Le donne sono scese in piazza nell'ambito delle manifestazioni “Non una di meno” che si stanno svolgendo in queste ore in tutta Italia.

Il corteo e i disagi

A Napoli il corteo è partito da piazza Garibaldi e si sta snodando per le vie della città. Un corteo di rivendicazione nel giorno in cui si celebra la “Festa della donna”. Centinaia di persone sono in marcia lungo corso Umberto I nel tentativo di scuotere le coscienze. Problemi anche alla viabilità cittadina con il traffico completamente bloccato al centro anche a causa dello sciopero dei trasporti indetto proprio per la giornata di oggi.