Nicola Siciliano: la scalata da Napoli fino ad arrivare alla vetta

Nicola Siciliano Nasce a Napoli in un caldo ferragosto dell’anno 2002, precisamente in periferia a Secondigliano. Inizia a fare musica all’età di 7 anni, ma essa lo ha sempre affascinato fin da bambino. Iniziava a comporre le sue prime barre, i primi beat, appassionato di Videomaking sapeva che poteva fare un qualcosa in più così inizia a montare video musicali delle sue stesse canzoni e pubblica in rete. Comincia ad accorgersi di avere un buon riscontro, ma era solo l’inizio. Ha sempre amato la musica in generale, non solo il mondo Rap/HipHop/Trap, ma attratto da altri mondi che lo ispiravano del tutto e lo continuano ad ispirare. Inizia a fare rap ascoltando musica di 50cent, Busta Rhymes e crescendo man mano con lo storico duo dei ‘’Cosang’’ , che ancora oggi portA nel cuore, per avergli segnato un’ infanzia ricca di fantasie con voglia di fare e crescere. All’età di 9/10 anni frequenta per 2 anni la scuola di musica e dizione, partecipando a saggi di promozione e di valute aristiche. Crescendo poi col tempo impara da solo molte cose, iniziando ad usare programmi che riguardavano la musica autodidatta fa da solo con video guide sul web, e girovagando per trovare cose ancora più essenziali che potevano segnargli un futuro d’artista. Poi col passare del tempo continua ,fino ad arrivare ad 1 anno fa. Precisamente il giorno 19 Aprile 2018, quando pubblica un pezzo su YouTube ‘’P Secondigliano’’ insieme a Geolier, che oggi lo porta ad essere quello che è, ancora in rete. Geolier feat. Nicola Siciliano, il video del brano ha superato oltre 15 milioni di visualizzazioni su Youtube, diventando un vero e proprio tormentone. Nicola Siciliano - Range Bianco (Prod. Nasti) 2.256.721 visualizzazioni e poi ancora con il Salernitano Rocco Hunt, Nicola Siciliano - Ngopp' a luna 11.049.507 visualizzazioni, fino ad arrivare alla sua ultima Hit del 2019 “FAMILIA” disponibile con il video ufficiale sulla piattaforma YouTube, Il significato lo spiega molto semplicemente il titolo: Familia. E’ ben composto come intestazione nel spiegare la fiducia in un rapporto, e da come lo racconta il testo tutto ciò gira nel dire e nel fare senza troppi casini o ostacoli che bloccano chi si vuole bene veramente. Familia è quello che descrive Nicola per i suoi veri amici interpellatosi nel brano, tralasciando i pensieri altrui negativi e positivi per fare ciò che dice la testa e non le parole degli altri. Ogni opinione viene sottoposta ad un dubbio, essenziale per esso, da poter esprimere in tutta solarità; e fantasticando vibrazioni del pezzo un insieme di rapporti, che coincidono con il nome comune di Famiglia. Directed by Vima Film producer Mario Nasti. Proprio a proposito di Mario Nasti Nicola è spesso accompagnato anche dal suo producer di fiducia Mario Nasti in arte NASTI, Nasti, nasce il 18/05/1999 a Napoli. Inizia il suo percorso musicale alla giovanissima età di 5 anni, giocando, all'epoca, con uno dei software oggi maggiormente utilizzati per la creazione di musica. Nasti lavora come Dj e producer con artisti come Nicola Siciliano, con cui ha stretto una forte amicizia e Tyler B, artisti molto conosciuti nella scena campana soprattutto negli ultimi tempi, ed è un aspirante Sound engineer. Tra i lavori di Nasti troviamo: Nicola Siciliano - Range Bianco Performing of ''RANGE BIANCO'' producer by Nasti & direct by VimaFilm Mix&Master: Nasti Dircet by: VimaFilm. Protagonista: Eden Russo ASCOLTA SU SPOTIFY e infine non ultima quella uscita lo scorso 28 Giugno “Familia” di Nicola Siciliano e prod Nasti. Quindi Nicola Siciliano un nuovo fenomeno della musica direttamente dalla Campania Napoli. Seguite Nicola sui suoi Social Instragram, Facebook, Spotify e YouTube, per restare sempre aggiornati e soprattutto conoscere i luoghi dove potrete incontrarlo, magari per un autografo o una semplice foto. Giovanni Morra