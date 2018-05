Arenaccia, la ragazza senegalese 'sostituisce' lo spazzino

In Via Sant'Alfonso Maria dei Liguori una ragazza senegalese "sostituisce" lo spazzino comunale che da numerosi giorni non è presente. Lo dichiara il presidente dell'associazione civica 'Vivere il quartiere', Enrico Cella: "Va precisato che le disposizioni Asia non prevedono lo spazzamento della strada quotidianamente. Ma via Sant'Alfonso Maria de' Liguori è una delle più popolose strade del quartiere, ci sono numerose attività commerciali per cui necessita la presenza di un netturbino quasi ogni giorno".

"Non è normale ricorrere spesso alla chiamata 'privata' per far rimuovere la spazzatura. Paghiamo le tasse al Comune, e quindi le istituzioni devono intervenire per rimediare", dichiara un negoziante.