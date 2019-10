I navigator vogliono incontrare Mattarella: una delegazione al Museo di Pietrarsa

Una delegazione dei vincitori della selezione come navigator in Campania sarà al Museo Ferroviario di Pietrarsa per provare a incontrare il capo dello Stato, Sergio Mattarella, e consegnargli un messaggio. A annunciarlo sono gli stessi navigator campani che da settimane stanno portando avanti la loro protesta.

Il comunicato dei navigator

“In luogo dell'annunciato presidio previsto per domani al Museo Ferroviario di Pietrarsa, una nostra delegazione sarà presente sul posto per consegnare un messaggio al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. All'ex opificio borbonico saranno presenti i navigator protagonisti a fine agosto di uno sciopero della fame contro la paradossale bega politica tra Regione e Anpal Servizi che ha bloccato la nostra contrattualizzazione. A margine dell'evento, i nostri colleghi incontreranno il Prefetto di Napoli Carmela Pagano, che si è resa disponibile ad informare il Capo dello Stato della situazione che da quasi tre mesi ci impedisce di poter svolgere il lavoro per cui siamo stati selezionati. Siamo profondamente grati alle istituzioni per aver accolto la nostra richiesta di incontro.

Poniamo le nostre speranze e la nostra fiducia di italiani nel Presidente Mattarella a cui rappresenteremo il nostro disagio di cittadini che, per motivazioni esclusivamente di carattere politico, si vedono negato il sacrosanto diritto al lavoro, cardine della nostra Carta Costituzionale. Un diritto conquistato vincendo una regolare selezione pubblica come tutti gli altri navigator d'Italia”.