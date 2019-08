Navigator: ancora sciopero della fame. Si aggiunge un quinto all'iniziativa

"Siamo al secondo giorno dello sciopero della fame, registriamo e prendiamo atto del botta e risposta tra il governatore De Luca e l'Anpal Servizi spa che hanno ribadito le rispettive posizioni, scaricando le proprie responsabilità l'uno verso l'altro. Il teatrino continua sul chi deve fare cosa, in un gioco delle parti che vede i 471 vincitori di una selezione pubblica nazionale discriminati e ostaggio di posizioni sempre più incomprensibili ed inaccettabili". Così in una nota i navigator della Campania, una cui delegazione e' oggi al secondo giorno di sciopero della fame.

I navigator rivendicano poi la mancata considerazione, rispetto a quanto meritato, del loro messaggio e della loro azione. "La discriminazione in atto - sottolineano - non ha visto l'intervento decisivo e risolutorio da parte del Presidente Mattarella, al quale ci siamo appellati. La fase due del reddito di cittadinanza, L. 26/2019, è oramai praticamente in procinto di partire in tutta Italia, mentre in Campania è al palo per questa assurda situazione; eppure basterebbe soltanto una firma sulla convenzione, tra Anpal Servizi spa e Regione Campania, per sbloccare tutto". E mentre continua "la violenza istituzionale che stiamo subendo da oltre un mese", ai quattro iniziali scioperanti (Carlo Del Gaudio, Ilenia De Coro, Giuseppe Bianco e Fabrizio Greco) "se ne e' aggiunto un quinto, Claudio Caccavale. La nostra azione - concludono - prosegue".