Navigator, De Luca: "Pronto a convincere Anpal ad assumerli"

Sembra esserci una schiarita nella vicenda degli oltre 400 navigator campani, che da mesi portano avanti un braccio di ferro con la Regione che ha sempre rifiutato la possibilità di firmare la convenzione con l'Anpal. Dopo l'incontro tra il presidente Vincenzo De Luca e il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, il governatore ha aperto a una possibilità di intervento: "La mia posizione è sempre la stessa. L'Anpal aveva bisogno di consulenti sul territorio nazionale e credo che sia l'Ente a doversi impegnare alla loro contrattualizzazione. Mi impegno ad andare a Roma per perorare la causa e convincerli a prenderli in carico. Il ministro ha dato sua disponibilità".