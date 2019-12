Natale a Napoli, come eravamo: le foto dell'Archivio Carbone

Torna la magia del Natale in città, alcune vie si vestono a festa con le luminarie, è corsa ai regali, le strade s'affollano. Ma come era il Natale napoletano qualche anno fa? Abbiamo consultato l'Archivio Carbone raccogliendo alcuni scatti che raccontano le feste natalizie partenopee: meno merci, più sorrisi, forse. Luci sfavillanti e meno caos, frutta e verdura in bella mostra, ragazzini intorno a un capitone, l'allestimento di un albero, le vetrine addobbate.