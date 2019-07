Da Napoli a Trapani e Tirana: le nuove rotte di HelloFly

Sarà un aeromobile Saab 340 da 33 posti quello con cui HelloFly farà a breve il suo debutto nei cieli italiani. HelloFly, virtual airline maltese che opera in collaborazione con il vettore estone Nyxair e che avrà come base l’aeroporto di Trapani Birgi, è pronta a collegare il capoluogo della Campania alla Sicilia e all’Albania grazie ad una programmazione bisettimanale già promossa sul sito della compagnia.

A partire dal 20 settembre prossimo, infatti, tutti i lunedì e venerdì il turboelica HelloFly consentirà ai passeggeri in partenza dall’aeroporto di Napoli Capodichino di raggiungere comodamente Tirana e Trapani. Due nuove rotte pensate appositamente per manager, imprenditori e professionisti i quali potranno sfruttare al massimo l’operativo favorevole per gestire i propri viaggi di lavoro infrasettimanali. Un operativo che premierà anche le agenzie di viaggi campane che potranno così proporre ai propri clienti Tirana e Trapani come destinazioni per long-weekend venerdì-lunedì all’insegna della scoperta e del relax.

Volare da Napoli a Trapani costerà 69,00 Euro tasse incluse con la promozione lancio, catering rigorosamente siciliano incluso e la possibilità di portare con sé in cabina un bagaglio a mano di 8 kg, imbarcando gratuitamente in stiva un collo da 15 kg. Per Tirana, invece, la tariffa di partenza di sola andata sarà di 96,50 Euro, sempre tasse incluse.