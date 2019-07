De Magistris: "Napoli porto aperto per la nave Mediterranea"

"Sulla nave Mediterranea batte la bandiera napoletana insieme a quella palermitana", dice a Radio 1 il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che conferma come quello partenopeo resti un 'porto aperto' alle navi delle Ong che hanno a bordo i migranti. "Questa è una città di mare che si fonda sull'incontro tra popoli e culture. Salvare vite umane dà senso alla vita stessa ma, invece, viviamo il paradosso che chi governa incita all'arresto di chi salva vite mentre chi lascia le persone in balia del mare e dello Stato è depositario della legalità formale".

De Magistris chiede all'Europa "di farsi carico del problema senza lasciare l'Italia da sola. Bisogna favorire la determinazione dei popoli, dovremmo lavorare tutti per un grande corridoio umanitario che dall'Africa porti in Europa per salvare quelle persone che si trovano nei lager libici".