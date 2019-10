Linea Napoli-Portici, Mattarella alle celebrazioni del 180mo anniversario

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà sabato 5 ottobre in città per presenziare alle celebrazioni dei 180 anni della linea ferroviaria Napoli-Portici, la prima costruita in Italia.

L'appuntamento è previsto alle ore 12.15, alla stazione Portici-Ercolano. Saranno presenti Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Gianfranco Battisti, amministratore delegato Ferrovie dello Stato e presidente Fondazione FS.

La Napoli-Portici

La linea Napoli-Portici, inaugurata il 3 ottobre 1839 nel Regno delle Due Sicilie, era a doppio binario e aveva la lunghezza di 7,25 chilometri. Le stesse officine di Pietrarsa nacquero quattro anni dopo come indotto dell'ambizioso progetto ferroviario.

Mattarella a Napoli

Il Capo dello Stato era stato in città soltanto pochi giorni fa, due volte nell'arco di una settimana. La prima visita è avvenuta lo scorso 20 settembre, quando ha incontrato in città Frank-Walter Steinmeier, capo dello Stato tedesco: le due massime cariche di Germania e Italia si sono incontrate a Villa Rosebery per fare insieme colazione, questo in occasione della visita di Seinmeier a Napoli.

La seconda occasione c'è stata il 28 settembre. Mattarella si è recato a Palazzo Reale per partecipare al convegno - nel teatrino di corte - sul tema "Europa: radici ragioni futuro", organizzato dalla Federazione nazionale Cavalieri del Lavoro.