Napoli obliqua: in bici sulle scalinate della città

Si è tenuto domenica 27 ottobre il Napoli obliqua bike tour, un insolito giro in bicicletta che ha toccato le principali scalinate della città. Le strade oblique partenopee sono state percorse in mountain bike, superando anche le salite più insidiose e con forcelle ammortizzate per scendere giù per i gradoni. Dalla Sanità su a Capodimonte, dai Quartieri Spagnoli a Posillipo, salite e discese per immergersi nella dimensione obliqua della città, per conoscere meglio la sua morfologia, la sua storia, le tradizioni e la contemporaneità. Evento organizzato da Napoli Pedala, nell'ambito di "Itaca migranti e viaggiatori - Festival del Turismo Responsabile". Oltre sessanta i bikers presenti, alcuni dei quali venuti da fuori regione espressamente per l'evento.

