“Napoli concorre per la legalità”: la gara organizzata da Confesercenti

Confesercenti Campania è tra i promotori della gara podistica “Napoli conCORRE per la legalità”, in programma domenica nell’ambito della “Napoli City Half Marathon”. La manifestazione è stata fortemente voluta dal Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza, nella persona del Generale Virgilio Pomponi, con il preciso scopo di lanciare un messaggio sul valore civile ed educativo alla legalità economica. Per l’occasione è stata realizzata una maglietta per i partecipanti, nel cui retro reca l’articolo 53 della Costituzione («Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva»), ovvero il tema dell’iniziativa sostenuta e promossa da Confesercenti Campania ma anche dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Napoli nella persona del presidente Vincenzo Moretta e dal Coni.

«Scegliamo, con forza, di “correre” per la legalità– afferma Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Interregionale (Campania e Molise) -, seguendo alla lettera i dettami dell’articolo 53 della Costituzione. Lo sport è un’importante lingua comune che mette insieme Stato, con la Guardia di Finanza, professionisti, con l’importantissimo lavoro dell’Ordine dei Commercialisti e del suo presidente Moretta, e i nostri imprenditori con l’obiettivo unico del rispetto della legalità. Questa gara rappresenta un’importante opportunità per dare un segnale per far crescere le nostre imprese. È un’occasione per fare “rete” con la Guardia di Finanza, e quindi con lo Stato, e con i commercialisti, per poter fare formazione all’interno del nostro sistema imprenditoriale. Siamo sempre dell’avviso che lo Stato deve abbassare le tasse ma noi professiamo da sempre il rispetto delle regole. I nostri associati sono orgogliosi di rappresentare la legalità e di partecipare a questa iniziativa. Avere uno Stato in cui tutti pagano le tasse significa vincere una battaglia insieme. Se mettiamo in condizione tutti gli imprenditori di pagare le tasse, non chiedendo loro i due terzi del loro incasso, tutti possono farlo e probabilmente pagando anche di meno».

Oltre cento gli imprenditori legati a Confesercenti che parteciperanno alla gara e che indosseranno la maglietta relativa. Oltre alla sensibilizzazione sul tema della legalità, Confesercenti Campania, nell’occasione, donerà anche un contributo alla fondazione “La Casa di Tonia”, progetto che aiuta le donne in condizioni di povertà. «E’ una delle tante nobili cause che sposiamo e che esistono a Napoli – dice Schiavo – contribuiamo con grande partecipazione a sostenere questa eccellenza del territorio». La gara podistica, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Napoli Running, sarà presentata domani alle 11 presso la sede dell’Ordine dei Commercialisti (pizza dei Martiri 30) e prevede la partecipazione di oltre 9.000 atleti, con lo “start” alle ore 9 da via Kennedy e la conclusione alla Mostra d’Oltremare.