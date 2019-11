Il ricavato dei libri di Nadia Toffa ai bimbi della Terra dei fuochi

Ancora una volta Nadia Toffa riuscirà a fare qualcosa per i bambini della Terra dei fuochi. Anche adesso che non c'è più le sue parole potranno fare qualcosa per quei bambini che lottano ogni giorno contro il male più brutto che esista. I proventi della vendita del libro pubblicato postumo “Non fate i bravi” sarà interamente devoluto a loro.

A comunicarlo è stata la madre della Toffa. La signora Margherita ha dato l'annuncio raccontando cosa voleva Nadia. “Era forte dentro, non ha mai avuto paura” ha dichiarato annunciando la sua decisione. I proventi verranno utilizzati per progetti di ricerca contro il cancro e destinati proprio ai piccoli dell'area tra Napoli e Caserta.