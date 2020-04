Myrta Merlino: "Amo Napoli, è la mia città. Mi dispiace se non sono stata chiara"

La nota giornalista napoletana e conduttrice del programma "L'aria che tira" in onda su La7, Myrta Merlino, ha voluto chiarire in un video sulla sua pagina social una sua frase che nelle ultime ore aveva suscitato qualche polemica sul web.

"Amo Napoli! È la mia città! Finalmente la buona sanità non ha confini geografici! Oggi l’ho voluto sottolineare in puntata parlando dell’Ospedale Cotugno come modello ideale nella gestione del coronavirus. Mi dispiace se non sono stata chiara, chi mi conosce sa che non offenderei mai Napoli", ha spiegato la giornalista.