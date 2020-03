Myrta Merlino, appello ai napoletani: "State a casa, il virus non è 'roba di lombardi'"

Un nuovo appello a restare a casa è arrivato stamane da Myrta Merlino, giornalista conduttrice de 'L'aria che tira'. "Voglio dire ai napoletani, che sono napoletana anch'io: veramente, vi prego, arriva questo cavolo di virus, non ha frontiere, non è una 'roba di lombardi', riguarda tutti noi, quando arriva in una città come Napoli con le strutture sanitarie del Sud Italia guardate che diventa un disastro epocale".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La giornalista ha esortato i partenopei a stare chiusi in casa per non mettere a rischio l'intera città. "Vi prego, vi scongiuro - ha aggiunto - capite che questa cosa ci riguarda tutti, non ci sono quelli a cui non succede".