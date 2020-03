Mutuo soccorso per l'emergenza Covid-19, l'iniziativa per aiutare nella spesa

Un'importante iniziativa di "mutuo soccorso" è partita dalla zona flegrea con l'obiettivo aiutare chi è in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19. "Se devi fare la spesa, ma non puoi uscire...ti aiutiamo noi!" fanno sapere i ragazzi del Laboratorio Politico Iskra.

"Siamo disponibili per fare e portare la spesa a domicilio, gratuitamente e con le precauzioni del caso - fanno sapere - Chiamaci o scrivici nel pomeriggio, dalle 16 alle 19, per ordinare ciò di cui hai bisogno. Prenderemo nota di ciò di cui hai bisogno e provvederemo a organizzarci per le autorizzazioni e le norme del caso".



Le consegne avvengono la mattina successiva.

I numeri telefonici, divisi per zona, sono i seguenti:



Bagnoli 320 089 6765

Cavalleggeri 333 849 0774

Fuorigrotta 347 038 1845

Capodimonte 328 832 7651

Pozzuoli 331 314 0699