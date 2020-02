Auto in divieto, le "multe" le fanno i bambini: i loro post-it

Alcuni bambini, a Pianura, hanno dato vita ad un’iniziativa contro gli automobilisti che parcheggiano in modo improprio. Sono i piccoli alunni della scuola elementare Ferdinando Russo, che - sotto la guida di un rappresentante della polizia municipale e di alcuni insegnati, hanno percorso via San Donato "sanzionando" un gran numero di vetture in divieto di sosta con dei post-it.

Delle "multe morali", che però hanno ancora più valore perché appunto elevate da bambini.

"È davvero una bellissima iniziativa che oltre a mortificare gli incivili serve ad educare i bambini alla civiltà e alla legalità - ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli - Un modello da esportare su tutto il territorio. Queste notizie fanno ben sperare per il futuro, c’è ancora chi indirizza i più giovani verso una strada giusta, rendendoli cittadini esemplari, invece di portarli verso l’illegalità e la criminalità, spingendoli a divenire membri delle baby-gang".