Mugnano, Cimitero: al via i lavori per la realizzazione di 96 nicchie cinerarie

Al via i lavori per la realizzazione di 96 nicchie cinerarie a Mugnano. L’intervento, partito nei giorni scorsi all’interno del camposanto di via Mugnano – Calvizzano, durerà un paio di mesi. Entro ottobre i cittadini potranno così usufruire delle nicchie per depositare le ceneri dei propri cari.

“A breve partirà anche il restyling del viale centrale, della facciata della chiesa e delle mura esterne – spiega il presidente del Cda Gabriele Vallefuoco – che cambierà completamente l’immagine del cimitero, oltre ad essere fondamentale per la sicurezza dei cittadini. Provvedimenti presi in totale sinergia con l’amministrazione comunale”. Soddisfatto il sindaco Luigi Sarnataro: “Ringrazio il presidente e tutti i membri del Consiglio di amministrazione, che hanno recepito al meglio le nostre direttive riqualificando e migliorando il nostro camposanto. L’intervento appena partito darà maggiore dignità e decoro a quelle persone che scelgono di essere cremate, a cui saranno destinate le nuove nicchie”.