"Una mostra per un sorriso": l’esposizione di Gennaro Regina in favore dei minori disagiati

Lunedì 16 dicembre si è tenuta, presso la sede dell’Associazione Culturale “Oltre il Diritto”, studio Notarile Di Lorenzo (via Calabritto n. 20 – NA), l’esposizione di Gennaro Regina in favore dei minori disagiati.

I cambiamenti frenetici e convulsi, di una società alla deriva (la crisi dei valori, la seduzione mediatica, il bisogno di apparire) che si oppone ancor più all’inadeguatezza delle Leggi, hanno dato impulso alla nascita della prima Associazione Culturale di diritto di tipo “multidisciplinare”. La parola d’ordine è “sinergia” tra gruppi di competenza composti da professionisti specializzati per ogni settore, parti sociali e Associazioni di volontariato. Tra i gruppi di competenza il segretario dell’ Associazione, Avv. Roberta Foglia Manzillo ed i fondatori Avv. Sergio Pisani, Notaio Luca di Lorenzo ed il Commercialista Salvatore Tramontano, L'ingegnere esperto informatico Raffaele Bisegna.

Gennaro Regina, oltre ad esporre i suoi vesuvi e le sue sculture, ha presentato una nuova creazione. Inoltre, l’artista napoletano - per i bambini disagiati - ha preparato 100 calendari numerati e firmati. - Il ricavato della mostra, sarà devoluto ai bambini del reparto oncologico del Policlinico di Napoli, a cui - di recente - sono stati rubati regali e addobbi natalizi, ma anche per sostenere programmi di recupero e d'inserimento sociale per i minori disagiati. Tra i sostenitori dell'iniziativa, Villa Matilde e Galà.