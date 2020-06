Parco della Mostra d'Oltremare aperto tutte le sere fino alle 23: torna lo spettacolo di luci della fontana

Buone notizie dalla Mostra d'Oltremare. Quest’anno dal 27 giugno al 20 settembre per “Estate in Mostra” il parco resterà aperto tutti i giorni fino alle 23.

Sarà possibile assistere allo straordinario spettacolo di luci della Fontana Esedra tutti i venerdì, sabato e domenica alle ore 22:00; visitare il mercatino dedicato al piccolo antiquariato, al collezionismo, artigianato e modernariato, tutti i weekend dal venerdì alla domenica; pedalare alla scoperta delle bellezze della Mostra con i bike tour (su prenotazione); allenarsi in collaborazione con Free Fitness Napoli (su prenotazione).

Il ristorante amplia la sua offerta gastronomica con sette punti food take away. L’ingresso sarà sempre al costo di 1 euro, under 12 e over 65 gratuito.