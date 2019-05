The Voice, Gigi D'Alessio litiga con Morgan: il motivo

Litigio tra i due coach di The Voice of Italy 2019, durante le Battles andate in onda su RaiDue ieri sera. Oggetto del contendere tra Gigi D'Alessio e Morgan, la scelta del cantante partenopeo di mandare avanti un'artista con una carriera già avviata in Sud America, Joe Elle, rispetto ad una giovane madre con cinque bambini, Erica Bazzeghini.

Al battibecco tra i due hanno assistito divertiti Gué Pequeno ed Elettra Lamborghini. Simona Ventura ha poi siglato la pace fra i due litiganti con un selfie di gruppo.