Spadafora a Scampia: "Impianti sportivi fondamentali per questi ragazzi"

"Gli impianti sportivi in quartieri come questo sono fondamentali luoghi d'aggregazione che il Governo deve sostenere". Con queste parole il ministro allo Sport Vincenzo Spadafora si è presentato a Scampia, dove ha fatto visita a diverse strutture, come lo Stadio Landieri, il Parco Corto Maltese, la palestra di Gianni Maddaloni e la sede locale dell'Arci. "Nel 2020 sono stati stanziati quasi 200 milioni per la ristrutturazione di impianti sportivi in tutta Italia. Saremo vicini ai Comuni per spiegare come partecipare ai bandi".

Annunciato anche un protocollo d'intesa per un campetto a San Giovanni a Teduccio che vedrà impegnati il Teatro Nest e la scuola Vittorini da Feltre, a pochi metri dalla quale, alcuni mesi fa, in pieno giorno, si è consumato un omicidio di camorra.