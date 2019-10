Da Ischia arriva il miglior panettone del mondo

È di Ischia il vincitore del “Panettone world championship”, il concorso internazionale dedicato al lievito madre. Alessandro Slama di “Ischia Pane” ha vinto il primo premio battendo la concorrenza internazionale dei migliori artisti dei lievitati. Il contest si è svolto a Host a Milano all'interno della fiera di Rho. Alla kermesse hanno partecipato pasticcieri provenienti anche da Tokyo, Sydney e New York. Alessandro Slama proviene da una famiglia di panificatori e ha portato avanti la tradizione familiare migliorando la capacità imprenditoriale della propria azienda.

Ecco la lista dei partecipanti alla finale di Milano

Milano, il miglior panettone artigianale del mondo? "È fatto in un laboratorio di Ischia"

„Hiroki Sato – Donq – Tokyo

Yahei Suzuki – Piatto Suziki – Tokyo

Paolo Gatto – PaRi Pasticceria – Sydney

Biagio Settepani - Bruno’s Bakery Family – New York

Francesco Elmi – Regina di Quadri – Bologna

Stefano Lorenzoni – Arte Dolce – Monte San Savino (AR)

Roberto Cosmo – Pasticceria Cosmo – Giussano (MB)

Giorgia Grillo – Nero Vaniglia – Roma

Alessandro Slama – Ischia Pane – Ischia (NA)

Massimo Vitali – Pasticceria Vitali – Cesenatico (FC)

Marco Avidano – Pasticceria Avidano – Chieri (TO)

Mario Bacilieri – Pasticceria Bacilieri – Marchirolo (VA)

Maurizio Bonanomi – Pasticceria Merlo – Pioltello (MI)

Renato Bosco – Saporè – San Martino Buon Albergo (VR)

Roberto Cantolacqua Ripani – Pasticceria Mimosa – Tolentino (SA)

Emanuele Comi – Pasticceria Comi – Missaglia (LC)

Salvato De Riso – Sal De Riso – Tramonti (SA)

Dennis Dianin – D&G Patisserie - Selvazzano (PD)

Francesco Favorito – Gluten-free buono per tutti - Terni

Salvatore Gabbiano – Pasticceria Gabbiano – Pompei (NA)

Fabrizio Galla – Tre Colombe – San Sebastiano da Po (TO)

Emanuele Lenti – Pregiata Forneria Lenti – Grottaglie (TA)

Daniele Lorenzetti – Pasticceria Lorenzetti – San Giovanni Lupatoto (VR)

Grazia Mazzali – Pasticceria Mazzali – Governolo (MN)

Luca Montersino – Pasticceria Montersino – Treiso (CN)

Alfonso Pepe – Pasticceria Pepe - Sant'Egidio del Monte Albino (SA)

Paolo Sacchetti - Sacchetti Paolo - Prato (PO)

Vincenzo Santoro – Pasticceria Martesana - Milano

Anna Sartori - Pasticceria Sartori - Erba (CO)

Valter Tagliazzucchi – Pasticceria Gianberlano – Pavullo nel Frignano (MO)

Vincenzo Tiri – Tiri 1957 – Acerenza (PZ)

Carmen Vecchione – Dolciarte – Avellino (AV)

