Coronavirus, l'invito alla tranquillità del 'Filippo' di Upas: "In ogni difficoltà c'è un'opportunità"

Michelangelo Tommaso, il Filippo Sartori di Un Posto al Sole, ha inviato un messaggio a proposito della psicosi coronavirus invitando (com'è giusto che sia) alla calma e alla tranquillità.

"Su su, forza forza! La prevenzione è importantissima - anche io la faccio, nei viaggi sto usando dei guanti monouso, ma seguo anche le 10 regole diffuse dal ministero - però cerchiamo di non farci sopraffare dalla paura! - spiega l'attore - Non perdiamo il buon senso e ricordiamoci che per fortuna non siamo ai tempi della peste manzoniana. Teniamo duro e siamo responsabili, ma non viviamo nel terrore!".

"Passerà anche questo momento difficile per il nostro #belpaese! - aggiunge ancora l'attore - E poi in ogni grande difficoltà si nasconde sempre una grande opportunità... troviamola!! Buona giornata a tutti e teniamo le energie alte!! Forza!".