Metropolitana, quattro nuove stazioni entro il 2022

Presentato il piano dell'Eav per completare, entro il 2022, quattro nuove stazioni della Linea 1 della Metropolitana di Napoli. Si tratta di quattro fermate di competenza della Regione Campania: Miano, Secondigliano, Di Vittorio e Regina Margherita. Si tratta di stazioni fondamentali per completare l'anello della metro che dovrà, nei prossimi anni, collegare il centro cittadino all'aeroporto di Capodichino.

Sono quattro fermate periferiche, in particolare nell'area Nord, che consentiranno anche una riqualificazione della superficie, così come già avvenuto per Scampia. "Resta una preoccupazione legata ai cantieri gestiti da Metronapoli che accusano un notevole ritardo. L'Europa sta valutando la possibilità di definanziare l'opera. Sarebbe un danno enorme, senza che la Regione ne abbia colpa".