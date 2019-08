"La Metro di Napoli è tra le più belle al mondo": nuovo riconoscimento dalla Grecia

Nuovo riconoscimento per le stazioni dell'arte della Linea 1 della Metropolitana di Napoli. L'emittente greca "Alma Radio" ha infatti stilato una classifica delle stazioni metro più belle ed "impressionanti" al mondo, inserendo quelle partenopee al quarto posto per le sue "opere d'arte sotterranee".

In testa alla classifica la metro di Stoccolma (Svezia), seguita da quella di Mosca (Russia). Sul gradino più basso del podio la metro di Taipei, che precede appunto Napoli, in quarta posizione, davanti a Vienna e New York.

"Nei sotterranei di Napoli - si legge nel commento dell'emittente greca - troverai una delle migliori gallerie d'arte in Italia. Il progetto di rinnovamento della metropolitana ha incluso il contributo di 90 artisti locali e internazionali che hanno adornato i centri della rete di trasporto con le loro opere".