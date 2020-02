Linea 1, de Magistris: "La tratta Piscinola-Colli Aminei dovrebbe riaprire sabato"

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, nel corso della trasmissione "Lente d'ingrandimento" in onda su Televomero, ha fatto il punto della situazione sulla Linea 1 della Metropolitana ed in particolare sulla ripresa della circolazione nelle tre stazioni rimaste chiuse dopo l'incidente ferroviario dello scorso 14 gennaio, ovvero Piscinola, Chiaiano e Frullone.

"Ringraziamo la magistratura per la sensibilità e per aver dissequestrato i binari. Abbiamo spiegato che la città non poteva più rimanere spezzata in due. E' stato fatto un grande lavoro. Sono in corso verifiche e collaudi. La circolazione sulla tratta che va da Piscinola ai Colli Aminei dovrebbe riprendere sabato. Anche il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti De Micheli, che ho sentito telefonicamente, me lo ha confermato. Io comunque resto cauto e uso il condizionale", ha affermato il primo cittadino partenopeo.

Intanto proprio questa sera, per consentire l’esecuzione di prove tecniche con le autorità competenti propedeutiche al ripristino della tratta Chiaiano-Piscinola, la Linea 1 anticiperà la chiusura con ultime corse da Colli Aminei alle ore 21.24 e da Garibaldi alle ore 21.24.