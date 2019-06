Il Comune di Napoli: "Metro e funicolari fino alle 2 per le Universiadi"

Prolungamento notturno di metro e funicolari, pare che stavolta l'accordo sia a un passo. Sono sempre più serrati gli incontri tra la dirigenza dell'Anm e i sindacati per chiudere l'intesa che potrebbe garantire il prolungamento delle corse su ferro (linea 1 e funicolari) nella città di Napoli.

Treni fino all'una di notte dalla domenica al giovedì, addiruttura fino alle due il venerdì e il sabato. Lo ha annunciato, durante la presentazione per il Piano traffico delle Universiadi, il capo di Gabinetto del Comune Attilio Auricchio: "E' un provvedimento che l'amministrazione vuole nel periodo in cui ci sarà questa importante manifestazione sportiva, ma l'idea è quella di renderlo stabile anche per il prossimo autunno, limitatamente al venerdì e al sabato. Riguarderà la Linea 1 e, inizialmente, due delle tre funicolari. Non abbiamo ancora i dettagli perché la dirigenza di Anm sta chiudendo l'accordo in queste ore, ma la nostra volontà è di garantire questo prolungamento".

Se dovesse arrivare l'ufficialità nelle prossime ore, sarebbe un enorme passo avanti per gli utenti, che nelle ultime settimane hanno dovuto far fronte ai quotidiani disservizi della Linea 1.