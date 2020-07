Riparte il Metro del Mare: tutti i collegamenti

Buone notizie per i turisti che arrivano in Campania e per molti pendolari. Riparte da oggi 1° luglio, infatti, il Metrò del Mare. Il servizio di collegamento via mare permetterà di raggiungere dal Cilento, l'isola di Capri, il porto di Salerno e la Costa d'Amalfi. Tre le linee, con prezzi che variano dai 3,50 euro per i viaggi tra centri del Cilento costiero ai 19 euro per raggiungere Capri. Tariffe invariate rispetto al passato.

L'isola azzurra potrà essere raggiunta da Sapri, Camerota, Pisciotta, Casal Velino, San Marco di Castellabate, Palalinuro e Acciaroli

La Costa d'Amalfi sarà raggiungibile da Agropoli e San Marco di Castellabate (lunedì e venerdì), mentre tutti i porti saranno collegati a Salerno il sabato e la domenica.