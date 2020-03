I Medici di Famiglia di Napoli in campo con una raccolta fondi per l'acquisto di dispositivi di protezione

Una campagna di raccolta fondi per l'acquisto di dispositivi di protezione destinati agli operatori sanitari. I Medici di Famiglia di Napoli scendono ulteriormente in campo in questi giorni di grande emergenza a causa del Coronavirus.

"I medici di medicina generale hanno lanciato attraverso la FIMMG una campagna di raccolta fondi per acquistare dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari", spiega il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

"Non abbondoniamo e stiamo vicini, non solo con il cuore e con il pensiero, ai Medici di Medicina Generale dotandoli dei DPI indispensabili per poter affrontare l'emergenza Covid. Per aiutare i nostri Medici di Famiglia aderiamo tutti alla meritoria iniziativa della FIMMG di Napoli dando il nostro contributo", conclude il primo cittadino partenopeo.

L'iniziativa

L’iniziativa è stata messa in campo dalla FIMMG e da CittadinanzAttiva che hanno lanciato una raccolta fondi per acquistare i “dispositivi di protezione collettiva” da distribuire ai medici di famiglia.

Il Segretario Nazionale Silvestro Scotti, ricorda: "Siamo stati abbandonati da chi avrebbe dovuto proteggere noi e i nostri pazienti, chiediamo aiuto ai cittadini. Ci chiamano eroi, ma ci voltano le spalle. Intanto molti di noi si ammalano e, purtroppo, muoiono come i medici di famiglia Roberto Stella e Giuseppe Borghi. Ci aiuteremo da soli, ma abbiamo bisogno anche dei cittadini".

Per donare tramite bonifico bancario :

IBAN : IT25S0200805085000102100585

intestato a Fimmg – causale Emergenza Covid-19 Acquisto Dpi

