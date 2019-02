Maurizio Aiello da Caterina Balivo ricorda lo zio: "E' morto in maniera tremenda"

Maurizio Aiello, ospite di Caterina Balivo, nella trasmissione di RaiUno, Vieni da me, ha ricordato lo zio morto giovanissimo.

"Abitavo a Castellammare di Stabbia e frequentavo la parrocchia, facendo anche il chierichetto. Porto con me un crocifisso d’oro di mio padre che oggi ha 86 anni. Mi faceva volare da piccolo e aveva questo crocifisso sul petto. Per me è un ricordo meraviglioso, anche se era meno presente di mia madre. Mio zio ha colmato le assenze di mio padre, sono cresciuto con lui. Se ne è andato da poco con una malattia assurda che lo ha distrutto, la Sla. E' morto giovane in un modo tremendo, non ha voluto essere prigioniero di un corpo che non funzionava più. Ha preferito lasciarsi andare".