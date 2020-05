Matrimoni e unioni civili nelle aree pubbliche a Napoli: c'è l'ok della Giunta Comunale

La Giunta Comunale di Napoli, per volontà del sindaco Luigi de Magistris e su proposta dell'Assessore all'Anagrafe e allo Stato Civile Rosaria Galiero, ha votato una delibera che prevede la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili nelle aree pubbliche comunali di rilevanza storico-ambientale e turistica della città di Napoli.

"Con questa scelta Napoli – dichiara l'assessora Rosaria Galiero – rintraccia una tendenza riconosciuta anche dai mass media nazionali ed internazionali che vedono la nostra città scelta tra i migliori luoghi in Italia dalle coppie italiane e straniere per i matrimoni civili. Nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza sanitaria, per contrastare il rischio di contagio da Covid-19, Napoli apre i suoi beni di pregio e valorizza l'aspetto artistico e culturale che le è proprio, offrendo ai nubendi italiani e stranieri la possibilità di celebrare matrimoni e unioni civili all'aperto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Siamo particolarmente contenti come Amministrazione Comunale – conclude l'assessora Galiero – poiché una scelta del genere risponde anche all'esigenza di una serie di figure professionali 'piegate' dagli effetti del Coronavirus, così fungendo da stimolo all'indotto cittadino derivante da tale eventi, rilanciando la loro mission sociale attraverso l'opportunità di lavorare in location massimamente all'aperto, storiche, in prosssimità del mare".