Sul set con Massimo Troisi al Borgo dei Marinari: "Portiamo nel cuore la sua gentilezza e cortesia"

Il film del 1991, di cui è anche sceneggiatore e protagonista con Francesca Neri e Marco Messeri, è l'ultimo diretto da Massimo Troisi.

Set d'eccezione, per nove settimane, di "Pensavo fosse amore invece era un calesse", che narra le vicende travagliate di una coppia di innamorati alla prese con la modernità (non sempre felice) dei rapporti, il Borgo dei Marinari.

Francesco Limite, residente al Borgo dei Marinari, anche all'epoca del film che sbancò il botteghino, racconta a NapoliToday alcuni aneddoti sul film: "La cosa che più salta alla mente è il silenzio: avendo ricevuto le cortesi richieste della produzione e dello stesso Massimo, il borgo si immerse in uno chiesastico silenzio e si ritrasse nelle case, nessuno si affacciava, e questo al borgo era un'assoluta novità, e si consideri che le riprese non avvenivano, per la maggior parte in ore antelucane ma in pieno giorno. Un'aria rarefatta ed inspiegabile che non so spiegare se non con la presenza discreta ed allo stesso tempo invasiva di Massimo, la sua gentilezza e cortesia e le "bussate alle porte delle case" , dimostrano in maniera lampante. Sono stati girati altri film al borgo, ma mia nipote senza questa serenità e cordialità dello staff tutto non avrebbe potuto arrivare al set e discorrere amichevolmente col protagonista se questi non si fosse chiamato Massimo Troisi. Io che sono tra i pochi giovani, a quell'epoca, ahimè, rimasti al borgo, terrò questo ricordo, indelebilmente, non solo nella mente ma nel cuore......unico rammarico, dovuto ad una stupida discrezione, non aver accompagnato io stesso mia nipote!!!! Avrei potuto stringere la mano ad un napoletano del quale tutta la città è fiera, senza distinzioni. Ciao Massimo".