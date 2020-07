Covid, De Luca: "Se aumentano i casi tornerà l'obbligo di mascherina all'aperto"

"Se c'è una moltiplicazione di contagi diventerà inevitabile, mi auguro sinceramente di no". Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha risposto a chi gli ha chiesto se può tornare obbligatorio l'uso della mascherina all'aperto.

"L'importante, lo dico ai giovani, è che quando vi incontrate la sera e state uno addosso all'altro quello è il momento nel quale bisogna indossare la mascherina - ha spiegato ancora De Luca - quando si passeggia in luoghi aperti si può stare senza".

"Nessuno ci garantisce quando entriamo in un bar, non sappiamo chi è entrato prima di noi, ci vuole molta molta prudenza - ha quindi concluso il governatore - evitare di bere dagli stessi bicchieri o bottiglie, non è che se lo facciamo siamo dei fenomeni. Un po' di pazienza e responsabilità e andremo avanti".