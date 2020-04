Nasce la mascherina con il bacio contro il distanziamento sociale

Mascherina, un oggetto che, almeno per il momento, farà parte del nostro corredo quotidiano. Tra le prime in Italia a realizzare mascherine artigianali filtranti per la collettività è stata Carmela Ippolito, sarta e modellista napoletana, che da oltre due mesi le sta disegnando e creando per regalarle ai bisognosi. Il tutto gratuitamente. Da qui una pioggia di richieste: dal personale dell’ospedale Cardarelli a quello dell’Ospedale Del Mare, dagli Istituti religiosi a intere famiglie, ai lavoratori che sono stati costretti, nonostante l’emergenza, a proseguire la loro attività seppur in condizioni “rischiose”. Sono migliaia le mascherine che Carmela e suo marito Pasquale hanno distribuito in questi mesi. Ora la novità: una mascherina con un bacio all’altezza della bocca contro il distanziamento fisico e affettivo. Un accessorio utile ma anche fashion, che, proprio per la sua originalità, ha suscitato una gran richiesta soprattutto da parte dei più giovani. Ma la fantasia professionale della Ippolito non si è fermata qui: in cantiere numerosi altri modelli alla moda anche per bambini.

"Una grande richiesta che non pensavo assolutamente di avere - afferma Carmela Ippolito -. I continui 'grazie' mi ripagano dei sacrifici fatti per portare avanti questa iniziativa supportata dal buon cuore e dalla grande disponibilità, sia in termini di risorse umane che economiche, del personale dell'Associazione Nazionale Forum Lex. Proprio oggi giunge al presidente dell’Associazione e a me una lettera di elogio che mi ha rallegrato il cuore per le bellissime parole scritte nella stessa da Don Luigi Castiello Cappellano, Capo dell’Arcidiocesi di Napoli presso l’Ospedale del Mare di Napoli, che ha definito la donazione di 50 mascherine meritevole di elogio, perché contribuisce ad alleviare le difficoltà delle persone”. "Ora ho pensato di crearne altre, sempre con tessuti impermeabili, ma un pò fashion, personalizzandole con ricami disegni o scritte, dato che dovremmo indossarle per un lungo periodo. Tengo a precisare - conclude Carmela - che le mascherine sono filtranti, realizzate in tessuto impermeabili e destinate alla collettività nel rispetto dell’art. 16 del D.L n.18/20, lavabili e quindi riutilizzabili ". Chiunque ne abbia bisogno può inviare una richiesta alla seguente email sos@forumlex.it, allo stesso indirizzo è possibile richiedere informazioni per contribuire alla realizzazione delle stesse in qualunque modalità si ritenga opportuno, anche nel donare tessuti e\o materiale propedeutico per la realizzazione delle stesse, in modo da poter aiutare sempre più persone.