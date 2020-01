Panino-macellerie: Mario Tortora apre a Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Da un’antica tradizione di famiglia nasce la Panino-macelleria Tortora. Dal lontano 1947, grazie a Nonno Mario e Nonna Checca, passando poi per Ciro e infine suo figlio Mario. Tortora è una garanzia per quanto riguarda tagli di carne di qualità, per chi ama il gusto genuino di selezioni pregiate. Nel 2011, grazie al giovanissimo Mario Tortora, quella che era una semplice macelleria in Viale Michelangelo a Napoli, diventa un format tutto nuovo: “Mario Tortora l’originale Panino Macelleria”. Carne scelta e cotta al momento per i clienti, accompagnata da pane e contorni di prima qualità, da portare via o gustare sul posto. Dagli anni cinquanta ad oggi di cambiamenti ce ne sono stati, quel che non cambia mai è la professionalità e il gusto dei prodotti pregiati selezionati da questa storica famiglia. Mario Tortora PaninoMacelleria conta oggi 10 punti vendita, un successo determinato dalla passione e dalla determinazione di chi vuole a tutti costi realizzare un sogno. I panini? Tutti Buonissimi, da provare assolutamente le famose e gustose Polpettine dall’antica ricetta di Nonna Checca, tutto il resto è da scoprire.